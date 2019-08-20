Амурский спасатель рассказал, как в затопленных селах люди спасались, бросая беспомощных родственников

Фото: архив Амур.инфо

Константин Рыбалко, врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области, стал гостем радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске». Он рассказал, как приходилось спасать население во время наводнения, с какими сложностями пришлось столкнуться и как вели себя некоторые жители по отношению к родственникам во время эвакуации.

По словам Константина Викторовича, в этот раз во время паводка спасателям пришлось столкнуться с тем, что люди, несмотря на предупреждение, отказывались от организованной эвакуации, а с приходом настоящей волны спасались, оставляя беспомощных близких. В пример он привел Угловое Мазановского района.

«Ситуации разворачивались неординарно. Могу привести яркие примеры какого-то кощунственного отношения к своим родственникам, близким. Когда сыновья бросали свою парализованную мать, сами убежали на сопку. Потом с сопки звонили в штаб: "Спасите мою мать". Хотя заранее, когда проходили спасатели и предупреждали всех об эвакуации, стояли автобусы, которые выделяла местная администрация для убытия в пункт временного размещения Новокиевского Увала, но не хотели. Потом, когда вода в доме начала подыматься, причем стремительно, спасатели прыгали туда в воду, вместо носилок использовали дверные полотна, с дверей снимали, привязывали женщину ремнями, погружали на лодку и пешком ее сопровождали. 200-300 метров шли по грудь в воде, чтобы спасти эту женщину. В школе остались ночевать слабовидящие люди, инвалиды, которых родственники побросали, убежали куда-то, сами эвакуировались, испугавшись большой воды. Спасатели всех вытаскивали в школу – там оказывали медицинское обслуживание, уход, питание. Утром все были эвакуированы вертолетом в лечебные упреждения Благовещенска и Новокиевского Увала», – шокировал слушателей Константин Рыбалко.

Он также рассказал, что эвакуировать людей было непросто – люди до последнего надеялись, что их села, как и все предыдущие наводнения, большая вода не затронет. При этом вода прибывала стремительно, то же Угловое затопило всего за каких-то 1,5-2 часа. В таких случаях людей экстренно приходилось эвакуировать на вертолетах.

«Я рассредоточил спасателей по населенным пунктам, которые подвергались наиболее серьезной угрозе подтопления: село Угловое, Богословка, Таскино, Козловка. По моему мнению, там должна была быть ситуация наихудшая. Население критически все это воспринимало и категорично, эвакуироваться не хотели, ссылаясь на 2013 год, когда эти села не попали в зону подтопления. Поэтому все ссылались на то, что в 2013 году их не топило, в 1972 году тоже не топило, а сейчас тем более ничего не страшно. А утром 26 июля в 5 утра Новороссийка Мазановского района была отрезана от дорожного сообщения. 200 человек там остались, из них 55 детей. Река Селемджа резко в половине пятого утра отрезала все подъездные пути к этому селу. Поэтому вынуждены были тремя вертолетами МЧС России и Амурской авиабазы, причем включая самый большой вертолет МИ-26, который может до 100 человек взять, эвакуировали уже поспешно. И после вылета последнего борта уже было подтоплено 30 % села, включая вертолетную площадку, где он садился», – говорит врио заместителя руководителя амурского МЧС.

И хотя в населенных пунктах, чтобы избежать случаев мародерства, оставались патрулировать полицейские, некоторые жители от эвакуации отказывались наотрез и поднимались на крыши затопленных домов, уходили в сопки.

«В Богословке мужчина с женой залез на крышу, никакие увещевания не помогали. Спасатели ежедневно по несколько раз в день подплывали к ним, предлагали проехать в школу. Женщину в итоге удалось снять, а мужчина сидел практически 2 недели, пока не сошла вола. Ему спасатели возили туда воду, хлеб. Он просто сидел один, без скота. (…) В Угловом 70 человек не захотели эвакуироваться, они уехали на эту сопку и там находились в течение недели пока не ушла вода. Автодорожного сообщения не было, ежедневно летал вертолет доставлял им воду, продукты, они были там со своим скотом домашним, поэтому им доставлялись туда и комбикорма, и все необходимое для жизнеобеспечения. (…) Это дорогостоящее мероприятие, точную цифру сказать не могу, но в день по 3 раза летали вертолеты, это точно – Ми-8, Ми-26 МЧС России и Амурской авиабазы, которые ежедневно совершали полеты по маршруту Благовещенск – Новокиевский Увал – Февральск – Норск. В течение месяца практически 3 вертолета работали ежедневно», – уточнил Константин Рыбалко.

Он признается, что, хотя во время паводка спасатели работали самоотверженно, со стороны населения встречалось негативное отношение.

«В Угловом был негатив в сторону спасателей. Мы подъехали туда утром рано после затопления села, вернулись за этой парализованной женщиной, чтобы сориентировать вертолет, где сесть, просмотреть место для посадки – надо было эвакуировать людей, которые еще остались в школе. К тому времени у нас там уже находился плавающий транспортер на гусеницах, который может двигаться по воде. Вот негатив со стороны этих людей был изначально, что мы поехали по дороге на этом ПТСе по затопленным улицам и волной от него смыло заборы. Но мы двигались достаточно аккуратно. Когда начали объяснять, когда они вернулись в село (…), когда они поняли, что наши прогнозы, о которых мы предупреждали, подтверждены и что мы не зря здесь находимся. И после того как мы начали оказывать адресную помощь, причем им же, абсолютно безвозмездно, отношение поменялось. И когда губернатор награждал в селе Угловом спасателей, когда они оттуда отправились сразу в пункт постоянной дислокации для перегруппировки и отправки дальше в Приморский край, то были крики со стороны местных жителей, которые пришли туда: "Спасибо, ребята!" Все кричали спасибо. Поэтому я думаю, все оценили по достоинству ту работу, которую проделали спасатели», – считает Константин Викторович.

Он также рассказал, что во время организации работы во время нынешнего паводка, очень пригодился опыт работы во время сильного наводнения 2013 года. Считает, что самое главное, чего удалось добиться, – избежать человеческих жертв. При этом многие амурчане из-за наводнения, лишись абсолютно всего, и это в преддверии скорого наступления холодов, тем более на севере области. Справиться с ситуацией людям помогали, в том числе, психологи МЧС. А решать вопрос с жильем теперь помогает правительство. По сведениям Константина Рыбалко, в Новокиевском Увале многодетной семье уже приобрели жилье.

Полную версию программы можно прослушать на сайте Амур.инфо, в специальном разделе.