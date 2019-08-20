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сегодня, 14:41 0

В Константиновке День государственного флага отметят автопробегом

В Константиновке День государственного флага отметят автопробегом
Фото: pixabay.com

22 августа, в День государственного флага, в Константиновке пройдет автопробег. 20 августа – последний день для подачи заявки. При участии в автопробеге обязательно наличие российского флага.

Кроме автопробега в Константиновском районе пройдет ряд других мероприятий, сообщает в своем инстаграм-аккаунте администрация Константиновского района.

«В этом году основная концепция мероприятий связана с празднованием 350-летия российского триколора. В этот день во всех сферах нашего района будут проходить различные праздничные мероприятия. В Константиновке среди них пройдёт и автопробег. Уважаемые земляки! Приглашаем вас принять участие в автопробеге! Отметим праздник вместе!», – говорится в публикации.

Для того чтобы заявить об участии в мероприятии, необходимо позвонить по телефону: 8 924-140-51-81 (Михаил) или оставить заявку на электронной почте dvorez­­_kultury@mail.ru (с пометкой автопробег).

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#праздники #транспорт

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