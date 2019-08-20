На строительстве Амурского ГПЗ рабочий получил смертельные травмы

На строительстве Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области произошла трагедия с одним из рабочих. Мужчина скончался после того, как получил тяжелые травмы, упав с высоты.

Информация о происшествии появилась на одном из интернет-ресурсов. В сообщении говорится: «В ночь с 18 на 19.08.2019г, на Амурской ГПЗ, во время монтажных работ, монтажник ЖБК, упал с высоты 3 метров. На бетонное основание. Скончался в больнице» (орфография и пунктуация сохранены).

Там же приводится дополнительная информация. Говорится, что 18 августа около 23:00 при выполнении работ по демонтажу строительных лесов в здании ЗРУ монтажник стальных и железобетонных конструкций 4 разряда ООО "ВелесстройМонтаж" упал с высоты 3,5 метра на бетонный пол. В результате падения работник получил тяжелые травмы головы: ушиб головного мозга, перелом черепа. 19 августа около 06:00 пострадавший скончался от полученных травм.

Эти сведения ИА «Амур.инфо» частично подтвердили в пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ. «Произошел несчастный случай при монтаже железобетонных конструкций, который ведет крупная подрядная организация "Велесстрой". Пострадавший оперативно был доставлен в больницу города Свободный. Скончался в больнице через 7 часов. Сейчас ведется расследование происшествия», – прокомментировали в пресс-центре.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сообщили, что скончался мужчина 1984 года рождения. Он упал с высоты при производстве работ и получил травмы. По факту случившегося проводится доследственная проверка.