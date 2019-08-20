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сегодня, 14:25 0

Подтопленными в Приамурье остаются 25 придворовых территорий

По состоянию на 20 августа, в Амурской области остаются подтопленными 25 придворовых территорий. Из них в Благовещенске – 8 подворий, в Белогорском районе – 4, в Мазановском районе – 3, в Благовещенском районе – одно, в Ивановском районе – 9.

За сутки все дачные участки Белогорска освободились от воды. Населенных пунктов без транспортного сообщения нет. Подтоплены три участка автомобильных дорог в Архаринском районе.

В пунктах временного размещения находятся 6 человек, из них один ребенок, у родственников – 1 925 человек, из них 642 ребенка.

В Амурской области продолжает работу один пункт временного размещения в селе Новокиевский Увал Мазановского района.

В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 157 человек и 39 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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