В Приамурье внесут в Земельный кодекс поправки, которые исключат субаренду земли по завышенной цене

Амурские парламентарии подготовили поправки в 22 статью Земельного кодекса РФ. Предлагаемые изменения призваны если не исключить, то в разы снизить количество случаев передачи земли в субаренду по завышенной стоимости.

22 статья регламентирует процедуру аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Поправки, предложенные Ромненским Советом народных депутатов, изучила рабочая группа, в составе которой члены аграрного комитета заксобрания и представители министерств имущественных отношений, сельского хозяйства и юстиции области.

«Ситуация, сложившаяся в нашем регионе, не уникальна. Судя по отзывам, которые мы получили на нашу инициативу, во многих субъектах РФ случается так, что на аукционах по аренде земель сельхозназначения побеждают какие-либо крупные предприятия, фирмы, которые изначально и не планируют эти земли возделывать. И затем пересдают их небольшим хозяйствам по ценам, в 10-15 раз превышающим кадастровую стоимость. Запретить заключать подобные договоры в рамках ныне действующего законодательства собственник земли не может», – рассказала председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Еще один минус – отсутствие ответственности за нерациональное использование наделов. По истечении срока субаренды земли возвращаются в государственную или муниципальную собственность истощенными и непригодными для дальнейшего земледелия.

Поправки в пункты 5 и 9 статьи 22 Земельного кодекса РФ, предлагаемые заксобранием, устанавливают процедуру согласования договора субаренды с собственником земельного участка. Применительно к Амурской области передача надела в пользование третьему лицу станет невозможной без разрешения министерства имущественных отношений области, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

На этой неделе окончательную редакцию проекта изменений в Земельный кодекс депутаты обсудят на заседании комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии, а затем направят на рассмотрение в экспертный совет Госдумы.