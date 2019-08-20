В Благовещенске строят спортивные стадионы в двух гимназиях

В Благовещенске продолжается строительство спортивных стадионов на территориях двух городских гимназий – № 1 и 25. Первые занятия физкультуры на них пройдут осенью.

В настоящее время в гимназии № 1 выполнены подготовительные работы по обустройству физкультурно-спортивной зоны и водоотведение. Кроме того, там установлены опоры освещения, подготовлено основание для игровых площадок, завершены работы по ограждению территории.

В рамках благоустройства на территории гимназии появятся футбольное поле размером 25 на 40 метров, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка, полоса препятствий, яма для прыжков в длину, тренажерная и гимнастическая площадки, трибуны для зрителей, стоянка для велосипедов на 16 мест.

На территории гимназии № 25 завершаются подготовительные работы. В скором времени здесь появятся тротуары, трибуны для болельщиков на 120 мест, физкультурно-спортивные зоны: футбольное поле размером 60 на 40 метров, круговые дорожки, яма для прыжков в длину.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, всего на благоустройство пришкольных территорий с оборудованием физкультурно-спортивных зон в этом году направлено порядка 42 миллионов рублей из городского бюджета. Все работы планируется завершить до 1 октября.