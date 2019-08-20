В Амурской области опять зарядят дожди: прогноз погоды на 21 августа

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21 августа в Амурской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов дожди. Днем в отдельных районах сильные. Ночью, в утренние часы местами туман.

Ветер подует с востока ночью с силой до 3-8, местами с порывами до 14 метров в секунду, днем 13-18 метров в секунду. Температура ночью поднимется до плюс 17, местами по северу – до плюс 5. Днем по северу будет 19...24, местами – около 15, по югу – 14...19 со знаком плюс.

В Благовещенске облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер с востока разгонится ночью до 2-7, утром в порывах – до 11-16 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 14...16, днем – не выше 18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.