Амурчан приглашают на День картофельного и овощного поля

27 августа в селе Гродеково Благовещенского района пройдет форум «День картофельного и овощного поля». Форум соберет на своих площадках ученых, семеноводов, поставщиков специализированной техники и оборудования, средств защиты растений и агрохимии – всех, кто работает в отрасли картофелеводства и овощеводства.

В программе: обсуждение развития отраслей картофелеводства и овощеводства, в том числе, селекции и семеноводства; демонстрационные показы участков испытания сортов картофеля и овощных культур отечественной и зарубежной селекции; посещение передовых хозяйств по возделыванию картофеля и овощей, обмен опытом по данному направлению.

К участию приглашаются все желающие. Заявку на участие можно подать по телефону: 8 (4162) 99-51-44 или на электронную почту: nich@dalgau.ru. Для желающих уехать на автобусе из Благовещенска в Гродеково и обратно будет обеспечен трансфер. О необходимости трансфера необходимо сообщить заранее организаторам форума.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте Центра кластерного развития: www.amurcluster.ru. Организаторами мероприятия выступают Дальневосточный государственный аграрный университет, Центр кластерного развития Амурской области и министерство сельского хозяйства региона.