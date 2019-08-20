Мужчина, пострадавший при строительстве моста в Приамурье, избежал тяжелых травм

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Из официального ответа инспекции труда следует, что пострадавший избежал тяжелых травм.

«В адрес Инспекции 13 августа 2019 г. поступило Извещение о несчастном случае от Общества с ограниченной ответственностью (…), из содержания которого следует, что 10.08.2019 г. подсобный рабочий при перемещении по песчаной дороге между пролетами 4-5 строящегося моста через протоку Каникурганская, упал. Пострадавший доставлен в больницу», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что степень тяжести повреждений, полученных пострадавшим, определяется на основании приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 года № 160.

«Согласно предоставленному медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени тяжести (форма № 315/у) от 14.08.2019 г., выданному ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница", повреждение относится к категории легкая», – сказано в сообщении.

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией работодателя. Срок – три дня. Государственная инспекция труда участия не принимает.