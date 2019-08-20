Юные эвенкийские артисты из Амурской области снялись в клипе Вики Цыгановой

Юные жители Тындинского района снялись в клипе Виктории Цыгановой. Съемки видеоряда к песне «Приходите в мой дом» прошли в национальном селе Сикачи-Алян. Певица и амурчане нарядились в национальные костюмы.

В клипе снимались Валентина Габышева и Любовь Николаева из поселка Усть-Нюкжа Тындинского района, Алтана Цыткенова из поселка Первомайский. Кроме девочек, в клипе снялся еще один юный житель Тындинского района – Егор Григорьев. Он играл на шумовом нанайском инструменте.

Российская певица Виктория Цыганова обратила внимание на амурчан во время фестиваля этнической музыки «Ритмы Дальнего Востока», который состоялся в Хабаровском крае. В нем участвовали представители коренных народов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Эвенки, нанайцы, нивхи, ульчи, удэгейцы и представители других народов Дальнего Востока представляли свое культурное наследие в национальном селе Сикачи-Алян.

Единственными амурчанами на фестивале «Ритмы Дальнего Востока» стали представители Тындинского района – юные усть-нюкжинцы Валентина Габышева и Любовь Николаева, а также Алтана Цыткенова из Первомайского. Все они выступили в вокальных номинациях фестиваля, а руководитель делегации, специалист районного центра развития культуры, спорта и архивного дела Елена Максименко представила свои работы на выставке декоративно-прикладного искусства, сообщает «Газета БАМ».

Юные жительницы Тындинского района активно занимаются творчеством. Валентина и Любовь – участники этнографического ансамбля «Гудяй Дуннэ», занимаются в музыкальной школе. Алтана также планирует заниматься в музыкальной школе. Все они исполняют песни на родном эвенкийском языке.