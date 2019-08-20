В понедельник будем отдыхать: амурские школьники и их родители не против переноса 1 сентября

В этом году 1 сентября выпало на воскресенье. Поэтому в некоторых амурских школах празднование Дня знаний решили перенести на понедельник, 2 сентября. Корреспондент Амур.инфо узнал, как к этой новости относятся школьники и их родители. Оказалось, что большинство опрошенных поддерживают эту идею.

«Это хорошо, потому что первый учебный день начнется во вторник вместо понедельника», – поделилась школьница.

«Мы очень рады. В воскресенье всегда хочется отдыхать, поэтому мы и радуемся. Не вижу здесь никакого криминала. Всё замечательно», – прокомментировала одна из мам.

На вопрос корреспондента, найдут ли родители в понедельник время на то, чтобы посетить линейку ребенка, все давали положительные ответы с улыбкой на лице.

Но были и те, кто отреагировал на эту новость равнодушно: «Я абсолютно никак не отношусь к этому событию», – ответил один из опрошенных мужчин.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области день знаний для многих учебных заведений начнётся в разные дни: «В 2019 году праздник знаний выпадет на воскресенье. В этот день торжественные линейки пройдут в школах восьми муниципалитетов. Первый звонок 2 сентября прозвенит для 16 городов и районов. В оставшихся муниципальных учреждениях День знаний отметят 1 сентября», – прокомментировали в областном минобре.

Решение о дате проведения торжественных линеек принималось совместно с родительской общественностью и руководством. Не переносить День знаний, а праздновать, как полагается, 1-го сентября решили в Белогорском, Бурейском, Тындинском, Шимановском, Зейском, Завитинском и Мазановском районах. В понедельник школьники из этих районов уже пойдут получать знания, в то время как все остальные ученики будут ещё отдыхать.

Перенос праздника в Амурской области происходит не первый раз. В далёком 2013 году 1 сентября также выпало на воскресный день. Тогда многие школы, нарушив традиции, перенесли праздник на 2 сентября.