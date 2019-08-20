В Благовещенске разыскивают таксиста, недовысадившего пассажира

В Благовещенске таксист уехал, не дожидаясь, пока из салона машины выйдет пассажир. В результате человек получил травмы. Водителя разыскивают.

Происшествие случилось в понедельник, 19 августа, около 23 часов по адресу: улица Загородная, 48. Водитель белого авто привез пассажира, и, не убедившись в безопасности выходившего из машины человека, начал движение. В результате пассажир 1990 года рождения упал и поранился.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. В номере машины, скрывшейся с места происшествия, есть цифры «197». Информацию примут в группе розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86; +7-962-285-82-40 или в дежурной части областной ГИБДД: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность – окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – напоминают автоинспекторы.