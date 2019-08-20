В Приамурье от переувлажнения и подтопления пострадало больше 260 гектаров посевных земель

В Приамурье продолжается обследование и мониторинг посевов, пострадавших от переувлажнения, подтопления земель сельскохозяйственного назначения. По оперативным данным, из-за выпавших осадков, наиболее пострадали посевы сои и зерновых культур в Тамбовском и Михайловском районах, также отмечается полегание зерновых культур, что осложняет уборку.

Пострадавшими хозяйствами разрабатываются мероприятия по ремонту полевых дорог, очистке каналов для сброса воды, проводится мониторинг пострадавших посевов сои для дальнейшей обработки против болезней.

Из-за сильных дождей выпавших в июне и июле на территории области, а также в результате подъема уровня рек Селемджа, Амур, Зея и их притоков возникла ситуация по переувлажнению, подтоплению земель сельскохозяйственного назначения. Всего на сегодняшний день пострадало 287 хозяйств (из них 90 сельхозпредприятий, 197 КФХ и ИП) в 16 районах области на площади 261 358,5 га посевной площади (это 22 % от общей площади посевов). Из них сои – 212 251 га (25 % от площади посева сои), зерновых культур – 48 663,5 га (21 %) и прочих культур – 444 га.

От переувлажнения пострадало 222 426,5 га посевной площади (85 % от пострадавшей площади); от затопления рек – 29 718 га (8 %); от града – 18 214 га (7 %). Обследование и мониторинг посевов продолжается, из-за сильного переувлажнения и затопления, в некоторых районах для оценки посевов привлекают авиацию, квадрокоптеры, лодки, сообщает областное правительство.