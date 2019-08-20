На Благовещенской ТЭЦ объяснили причину появления черного дыма

Представитель Благовещенской ТЭЦ дал комментарий по поводу появления черного дыма из трубы котельной. По информации специалистов, изменение цвета выбросов связано с необходимостью использования мазута для сжигания отсыревшего основного топлива – угля.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в последнее время такое явление как черный дым в Благовещенске наблюдалось дважды: 12 и 19 августа. Обеспокоенные горожане обращаются в редакцию ИА «Амур.инфо», сообщая об увиденном. Людей беспокоит, что черный дым может негативно влиять на качество воздуха.

«В настоящее время Благовещенская ТЭЦ согласно командам системного оператора (АО Системный оператор Единой энергетической системы) несет повышенную электрическую нагрузку – вплоть до максимальной по загрузке оборудования в 198,5 МВт. В связи с погодными условиями и, как следствие, переувлажнения основного топлива – угля, для обеспечения ведения заданных режимов на котлоагрегатах Благовещенской ТЭЦ срабатывает автоматика подхвата факела с применением дополнительного топлива – мазута.

Отметим, на Благовещенской ТЭЦ установлены пять энергетических котлоагрегатов с золоуловителями, через которые проходят дымовые газы от котлов. Три котла смонтированы с мокрыми золоуловителями, четвертый и пятый котлоагрегаты смонтированы с электрофильтрами. КПД системы очистки составляет 98–99 %. Кроме того, высота дымовой трубы в 210 метров обеспечивает рассеивание уходящих газов далеко за город.

В этом году на Благовещенской ТЭЦ проходит масштабная модернизация электрофильтра котлоагрегата № 4. В ходе технического мероприятия будет полностью заменено основное оборудование электрофильтра, установлены новые компоненты автоматической системы управления оборудованием. На реализацию важного экологического проекта Амурская генерация направила порядка 112 миллионов рублей.

Согласно природоохранному и санитарному законодательству, Благовещенская ТЭЦ является подконтрольным государству объектом. ТЭЦ заинтересована в сведении к минимуму выбросов вредных веществ в атмосферу, так как в случае превышения лимитов энергообъект обязан уплатить штраф в 25-кратном размере от сверхлимитного объема», – гласит официальный комментарий Благовещенской ТЭЦ.