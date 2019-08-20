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сегодня, 12:04 0

Амурская ГИМС снова начала оказывать госуслуги

Амурская ГИМС снова начала оказывать госуслуги

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Амурской области возобновила оказание государственных услуг. Это связано с нормализацией паводковой обстановки на территории Приамурья, сообщается на сайте амурского управления МЧС.

В списке предоставляемых услуг: освидетельствование и регистрация маломерных судов; аттестация судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России; выдача удостоверений на право управления маломерным судном.

Ранее сообщалось, что эта деятельность была приостановлена с начала августа из-за наводнения.

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#наводнение #транспорт

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