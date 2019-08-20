15-летняя продавец кваса, пропавшая в Благовещенске, благополучно нашлась

О том, что она нашлась, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур». Корреспонденту ИА «Амур.инфо» информацию подтвердила мама девочки. В настоящее время родители забирают дочь из отделения полиции. Полицейским предстоит выяснить, где и с кем находился подросток за время отсутствия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», девочка пропала 15 августа в районе Новотроицкого шоссе. Там она работала продавцом кваса. Юная горожанка пошла на автобусную остановку, потом ее телефон стал недоступен. Родителям пришлось обратиться в полицию.