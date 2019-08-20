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20августа
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сегодня, 11:50 5

Реальный заработок россиян вырос на 3,5 процента

Реальный заработок россиян вырос на 3,5 процента
Фото: Амур.инфо

По данным Росстата, в июле реальные зарплаты соотечественников в июле выросли на 3,5 %. Данные ведомства пока предварительные.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 года, по оценке, составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2 %, в январе-июле 2019 года – на 7,2 %», – говорится в докладе.

При этом реальные зарплаты, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5 % в годовом выражении после роста на 2,9 % в июне. Росстат пересмотрел оценку за июнь с прежних 2,3 %. «Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчетный период», – поясняет ведомство в докладе. По сравнению с июнем реальные зарплаты в июле снизились на 7,2 %.

Росстат также несколько улучшил данные по росту реальных зарплат в первом полугодии – с прежних 1,8 % до 1,9 %. В январе-июле рост реальных зарплат составил 2,1 %.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,1 %, сообщает РИА Новости.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Брудершафт

    Брудершафт
    38 минут назад

    очередной анекдот

  • Алиса65

    Алиса65
    33 минуты назад

    Сказочники!

  • Leg

    Leg
    30 минут назад

    Реально - не реально!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    23 минуты назад

    "Што, опять вырос?!" Подскажите, пожалуйста, как гражданину России получить "российское" гражданство? Получу, всё брошу и уеду в ту "Россию", где реальный заработок "растёт" из месяца в месяц!...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    18 минут назад

    Умиляет, когда все пишут на сколько РЕАЛЬНО вырос заработок, но никогда не пишут на сколько РЕАЛЬНО выросли цены.

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