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сегодня, 11:39 1

Благовещенец украл велосипед у ребенка с ограниченными возможностями

Благовещенец украл велосипед у ребенка с ограниченными возможностями

Благовещенским полицейским поступило сообщение от горожанина, который рассказал о пропаже велосипеда. Стражи порядка выяснили, что двухколесный транспорт хранился возле подъезда, так как велосипед специализированный, крупногабаритный – для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Предварительно установлено, что злоумышленник похитил двухколесник в ночное время, перекусив замок безопасности. Полицейские изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, отработали круг лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления. В результате сотрудники полиции вышли на ранее судимого молодого человека 1999 года рождения. Его задержали и доставили в дежурную часть. Задержанный признался в содеянном.

Похищенный велосипед сыщики вернули законному владельцу. По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    17 минут назад

    Молодцы! Оперативно сработали. Всегда бы так...

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