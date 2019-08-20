Благовещенец украл велосипед у ребенка с ограниченными возможностями

Благовещенским полицейским поступило сообщение от горожанина, который рассказал о пропаже велосипеда. Стражи порядка выяснили, что двухколесный транспорт хранился возле подъезда, так как велосипед специализированный, крупногабаритный – для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Предварительно установлено, что злоумышленник похитил двухколесник в ночное время, перекусив замок безопасности. Полицейские изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, отработали круг лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления. В результате сотрудники полиции вышли на ранее судимого молодого человека 1999 года рождения. Его задержали и доставили в дежурную часть. Задержанный признался в содеянном. Похищенный велосипед сыщики вернули законному владельцу. По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

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Екатерина PL