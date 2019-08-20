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сегодня, 11:34 0

На Дальнем Востоке перевооружены четыре мотострелковых соединения ВВО

На Дальнем Востоке перевооружены четыре мотострелковых соединения ВВО
Фото: пресс-служба ВВО

На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений ВВО на новые танки Т-80БВ. Т-80 – это первый в мире танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Также его особенность – газотурбинная силовая установка, которая лучше всего подходит для суровых климатических условий Дальнего Востока.

Завершающая партия поступила в воинскую часть округа в Еврейской автономии (ЕАО).

Теперь танковые подразделения четырех мотострелковых соединений, дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономии, Амурской области и на Сахалине, укомплектованы танками Т-80БВ на 100 %, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные

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