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В Благовещенске опечатали помещение кредитного кооператива

В Благовещенске опечатали помещение кредитного кооператива
Фото: yurlitsa.ru

На исполнении в отделе судебных приставов № 2 по Благовещенску находится исполнительное производство об административном приостановлении деятельности. Речь идет о кредитном потребительском кооперативе «СССР». Помещение организации опечатано.

Банк России в лице амурского отделения Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ в отношении кредитного потребительского кооператива «СССР» вынес предписание с требованием предоставить документы, подтверждающие расчёты проведённые кооперативом с контрагентом. Кооператив отчётную документацию своевременно не предоставил, в связи с чем сотрудником отделения был составлен протокол об административном правонарушении, по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

После рассмотрения материалов дела в Благовещенском городском суде, организация была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

При поступлении в отдел судебных приставов исполнительного сотрудником Службы было незамедлительно возбуждено исполнительное производство. В этот же день судебный пристав-исполнитель опечатал помещение кооператива, о чём составлен акт с участием понятых.

На протяжении всего срока действия наказания сотрудники Службы будут контролировать его соблюдение, каждый день приставы будут осматривать помещения организации, чтобы не допустить возобновление деятельности, сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

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