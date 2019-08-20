Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:16 3

Экс-жену крабоеда Цеповяза суд оставил под арестом

Экс-жену крабоеда Цеповяза суд оставил под арестом
Фото: Валерий Матыцин, ТАСС

Суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом экс-супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата Ивана. Их задержали по делу о вымогательстве у бизнесмена в 2010 году 70 миллионов рублей.

«Арест продлен (Стришним) до 23 октября», – сообщил РИА Новости адвокат Стришней Эдуард Чургулия. Обвинение защитник считает надуманным.

Вячеслав Цеповяз, причастный к убийству 12 человек в станице Кущевской и отбывавший наказание в колонии Амурской области, прославился, когда в СМИ появились фото его застолий в колонии. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе – стоит явно не тюремная еда: крабы, шашлык и красная икра.

Ранее Чургулия сообщал, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза.

Позднее сообщалось о том, что Стришняя отсудила у бывшего супруга 4,3 миллиона рублей – половину супружеской доли из 8,6 миллиона рублей, изъятых у Цеповяза при обыске и возвращенных впоследствии СК.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Просмотров всего: 424

#происшествия #суды #финансы

распечатать


Происшествия

Благовещенец украл велосипед у ребенка с ограниченными возможностями

сегодня, 11:39
Происшествия

В Благовещенске опечатали помещение кредитного кооператива

сегодня, 11:23
Наводнение 2019

В Благовещенске отменен режим чрезвычайной ситуации
В России и мире

Маленькая петербурженка захлебнулась в бассейне в Турции
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • nikamura

    nikamura
    56 минут назад

    Крабоед! Звучит как обвинение или приговор. По этой же статье проходят Кальмарожуй и Креветкоглот.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    44 минуты назад

    Хорошая была семья. Дружная.

  • Darina 2016

    Darina 2016
    44 минуты назад

    не поверю, что она не знала о всех делишках своего супруга, как говорится муж и жена одна сатана...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь