Экс-жену крабоеда Цеповяза суд оставил под арестом

«Арест продлен (Стришним) до 23 октября», – сообщил РИА Новости адвокат Стришней Эдуард Чургулия. Обвинение защитник считает надуманным.

Вячеслав Цеповяз, причастный к убийству 12 человек в станице Кущевской и отбывавший наказание в колонии Амурской области, прославился, когда в СМИ появились фото его застолий в колонии. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе – стоит явно не тюремная еда: крабы, шашлык и красная икра.

Ранее Чургулия сообщал, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза.

Позднее сообщалось о том, что Стришняя отсудила у бывшего супруга 4,3 миллиона рублей – половину супружеской доли из 8,6 миллиона рублей, изъятых у Цеповяза при обыске и возвращенных впоследствии СК.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.