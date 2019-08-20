В колониях РФ Генпрокуратура насчитала больше 60 тысяч ВИЧ-инфицированных

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В российских тюрьмах находятся 61,5 тысячи ВИЧ-положительных заключенных. Большая часть из них не получает необходимой противовирусной терапии. Об этом говорится в представлении Генпрокуратуры в адрес ФСИН России.

Как отмечается в документе, в 2017-2019 годах были проверены российские колонии и тюрьмы в 47 регионах страны. По результатам проверки прокуроры зафиксировали в отдельном отчете примерно полторы тысячи нарушений.

Например, ВИЧ становится причиной почти трети смертей в колониях и СИЗО из-за отсутствия антиретровирусной терапии (АРВТ). При этом закон обязывает ФСИН обеспечивать арестантов необходимыми препаратами. Кроме того, все заключенные должны сдавать тест на ВИЧ, но такая процедура проводится не всегда. Именно поэтому арестантам не назначается противирусная терапия, сообщает «Общая газета» со ссылкой на «Радио Свобода».

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что, например, в ИК-2 Орловской области заключенные получали терапию без контрольных анализов и не знали, работают препараты или нет. В Ханты-Мансийский АО заключенные ЛИУ-17 и ИК-11 не получали такую терапию вообще, а в исправительных учреждениях Ямало-Ненецкого АО анализы на ВИЧ вовсе не сдавались.

Кроме того, в представлении Генпрокуратуры отмечается, что в колониях и тюрьмах не хватает работников медсанчастей, нет в наличии многих лекарственных препаратов и оборудования для проведения осмотров и лечения заключенных. Беременным женщинам не оказывается качественное лечение, а также внимание врачей, дополняет «Лента.ру».