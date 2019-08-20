В Амурской области менеджер, актриса и медработник создали клуб писателей Маякoffские

17 августа в Инстаграме появился аккаунт нового клуба авторов Приамурья Маякoffские. Это единственный клуб с таким названием в России. Клуб объединяет авторов Амурской области, которые, по их словам, не бояться высказывать свое мнение, поднимать социальные и философские темы в творчестве.

Инициаторами появления Маякoffских стали Анна Юрьева – менеджер по культурно-массовому досугу молодежной библиотеки имени Чехова, Александра Зорина – актриса Амурского театра драмы, режиссер, руководитель театра-студии «Грим» и Виктория Клишина – медсестра инфекционной больницы Благовещенска.

«На самом деле идея родилась, можно сказать, спонтанно, потому что всегда была задумка организовать что-то необычное. Чтобы в творчестве были выдержаны определенные моменты – это и форма, и содержание, и компонент все-таки наш, амурский. Мы все за то, чтобы был какой-то интересный смысл, интересный посыл в стихах», – поделилась одна из инициаторов Анна Юрьева.

Сейчас клуб насчитывает 10 писателей от 14 лет и старше. Общаются авторы через социальные сети: анализируют свои произведения, редактируют их и публикуют. В перспективе хотят издавать собственные сборники и устраивать творческие презентации.

«Планы на самом деле огромные. Хотим устраивать определенные презентации, хотим издать что-то свое как печатное, так и электронное. У нас уже в перспективе есть мероприятие, на котором мы будем рады видеть всех именно как Маякoffских. Это будет в сентябре в рамках городского форума, проходящего в библиотеках. Планируем слэм с китайскими молодыми авторами, поэтому будет интересно» – рассказала Анна.

Чтобы вступить в клуб, нужно отправить свое лирическое, прозаическое или драматургическое произведение в WhatsApp по номеру, указанному в профиле, дополнить его пятью фактами о себе и фотографией. После этого члены клуба голосуют и большинством голосов решают дальнейшую судьбу автора. Участников любого возраста принимают со всего Приамурья.

«Это объединяет. Люди делятся друг с другом опытом, общаются, достают свои творческие работы из стола, которые они в стол складывают, складывают. А иногда такое достанут, что там реально шедевр, а он лежит, пылится. Это же преступление. Надо делиться друг с другом», – объяснила необходимость подобных сообществ Надежда Фазилова, член клуба.

Самая юная, 14-летняя участница Елизавета Кряжева считает: «Это очень важно. Потому что люди, когда видят, что они не одни, что у них есть сообщники, они раскрываются. Им становится интересно, круто и здорово».