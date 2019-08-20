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Во Владивостоке сняли фильм об эпидемии неизвестного вируса

Во Владивостоке сняли фильм об эпидемии неизвестного вируса
Фото: primafisha.ru

Сервис ТНТ-Premier выпустил пилотную серию сериала «Горизонт», который был снят во Владивостоке. По сюжету, на город обрушивается эпидемия неизвестного вируса, который за минуты убивает любого человека.

Небольшая группа выживших укрывается в бункере, где на протяжении трех лет ученые вместе с военными пытаются создать вакцину от вируса.

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был снят во Владивостоке. Опираясь на количество просмотров, оценки и отзывы, руководство сервиса примет решение – станет ли этот пилот следующим эксклюзивным сериалом на ТНТ-PREMIER. ⠀ Съемки многосерийного художественного фильма «Горизонт» проходили в Приморской столице в прошлом году. Действие происходит во Владивостоке и его окрестностях. По сюжету, на город обрушивается эпидемия неизвестного вируса, который за минуты убивает любого человека. Небольшой группе людей удается выжить. Они укрываются в специальном бункере, где на протяжении трех лет ученые вместе с военными пытаются создать вакцину от вируса. ⠀ Главные роли в сериале исполняют Илья Маланин, Ирина Старшенбаум («Притяжение») и Алексей Кравченко («Дед Мороз. Битва магов», «След тигра»). В эпизодах задействованы актеры приморских театров. ⠀ #Newsvl #владивосток #приморскийкрай #приморье #vladivostok #уссурийск #находка #newsvlru

Публикация от Новости Владивостока (@news.vl)

Как отмечают авторы, за первой серией может последовать целый сезон. «Опираясь на количество просмотров, оценки и отзывы, мы примем решение – станет ли этот пилот следующим эксклюзивным сериалом на ТНТ-PREMIER», – говорится в аннотации к «пилоту». Посмотреть серию можно по ссылке.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте «Новости Владивостока», съемки многосерийного художественного фильма «Горизонт» проходили в Приморской столице в прошлом, 2018 году. Главные роли в сериале исполняют Илья Маланин, Ирина Старшенбаум («Притяжение») и Алексей Кравченко («Дед Мороз. Битва магов», «След тигра»). В эпизодах задействованы актеры приморских театров.

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#Дальний Восток #культура

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