Во Владивостоке сняли фильм об эпидемии неизвестного вируса

Сервис ТНТ-Premier выпустил пилотную серию сериала «Горизонт», который был снят во Владивостоке. По сюжету, на город обрушивается эпидемия неизвестного вируса, который за минуты убивает любого человека.

Небольшая группа выживших укрывается в бункере, где на протяжении трех лет ученые вместе с военными пытаются создать вакцину от вируса.

Как отмечают авторы, за первой серией может последовать целый сезон. «Опираясь на количество просмотров, оценки и отзывы, мы примем решение – станет ли этот пилот следующим эксклюзивным сериалом на ТНТ-PREMIER», – говорится в аннотации к «пилоту». Посмотреть серию можно по ссылке.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте «Новости Владивостока», съемки многосерийного художественного фильма «Горизонт» проходили в Приморской столице в прошлом, 2018 году. Главные роли в сериале исполняют Илья Маланин, Ирина Старшенбаум («Притяжение») и Алексей Кравченко («Дед Мороз. Битва магов», «След тигра»). В эпизодах задействованы актеры приморских театров.