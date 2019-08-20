В 11 школе Белогорска отремонтировали крышу

Ремонтные работы в школе №11 Белогорска перешли на новый этап. В школе полностью заменили на металлические перекрытия между этажами и завершили обшивку крыши. Бригады приступили к отделочным работам и косметическому ремонту.

«Кровля на здании полностью обновлена, отремонтирована стропильная система, заменено покрытие кровли с шиферного на профнастил, выполнены работы по устройству пяти слуховых окон», – рассказала временно исполняющая обязанности директора управления капитального строительства Белогорска Екатерина Крутова. Деревянные конструкции кровли обработали огнезащитным составом, установили леерное ограждение, снегозадерживающую и водосточную системы.

В здании школы выполнено устройство перекрытий между этажами, идут внутренние работы по ремонту потолков, полов, выравниванию стен. Фасад здания готовят к реставрации. Также в школе сделают новая систему отопления, электро и водоснабжения.

Как сообщало Амур.инфо, глава Белогорска Станислав Мелюков принял решение закрыть школу 15 апреля, а 10 мая, в режиме ЧС, уже начались ремонтные работы. В местном бюджете на эти цели изыскали 26 миллионов рублей. Отремонтировать школу должны к октябрю. Начало первой четверти школьники встретят в белогорской школе № 5.