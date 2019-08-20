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Маленькая петербурженка захлебнулась в бассейне в Турции

Маленькая петербурженка захлебнулась в бассейне в Турции
Фото: pixabay.com

В Турции врачи вытаскивают с того света 12-летнюю девочку из Петербурга. Когда она купалась в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме, ее руку засосало в трубу. Ребенок захлебнулся.

«Все произошло 18 августа. Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили её вместе с куском трубы на руке», – рассказала мать ребенка «Фонтанке» 19 августа.

Сейчас девочка лежит в больнице города Денизли. Рядом с ней находятся родители. По словам матери, сердце ребенка за два дня запускали пять раз. Сразу после происшествие дочь впала в кому и в сознание не приходила.

Страховка семьи покрывает нахождение в стране только одного родителя. Оператор Coral Travel пошел семье навстречу и снял жилье на два дня поближе к больнице. Последующее пребывание им придется оплачивать самостоятельно. Деньги люди планируют собирать по друзьям.

Помощи от консульства России они не получают — на их письмо с просьбой там пообещали ответить в течение 30 дней. Со стороны отеля также не было ни одного слова сожаления.

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#дети #здоровье #отдых #происшествия #финансы

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