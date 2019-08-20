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В ночном ДТП в центре Благовещенска пострадали четыре человека (видео)

В ночном ДТП в центре Благовещенска пострадали четыре человека (видео)
Фото: instagram.com/skaner28

Ночью в Благовещенске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В центре города столкнулись УАЗ и Toyota Carina. Пострадали четыре человека.

Авария произошла 19 августа в 23:19 в районе дома № 13 по улице Калинина (перекресток улиц Калинина и Ленина). При столкновении с отечественным внедорожником «тойота» получила серьезные повреждения. Они свидетельствуют о том, что в момент удара автомобиль развил большую скорость.

В салоне иномарки находились три человека – водитель 1994 года рождения и пассажиры 2002 и 1993 годов рождения. Чтобы вытащить их из машины, пришлось прибегнуть к помощи спасателей, которые разрезали искореженный кузов автомобиля. Затем раненых передали медикам.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо», медицинская помощь потребовалась и водителю УАЗа, мужчине 1986 года рождения.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства этого происшествия.

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#ДТП

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  • Подполковник

    Подполковник
    20 минут назад

    Тремя дебилами меньше...

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