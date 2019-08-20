Владельцы иномарок могут получать нестандартные номера: обзор прессы

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Во Франции попытка сделать дорогу из фотоэлектрических панелей потерпела неудачу; список «не женских» профессий сокращен с 450 до 100; Большой театр гастролирует в Лондоне. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня начинается с большого репортажа Елены Васильевой со строительства международного моста. Работа идет круглосуточно, и это не преувеличение: бетонирование нашей части конструкции идет днем и ночью. Корреспондент газеты уточняет, что пешеходного движения по мосту не будет, он предназначен только для автомобилей, а значит, романтические свидания на середине реки над водными гладями – увы, исключаются. В материале «Ночной дозор» много интересных цифр и фактов (например, узнаете, что толщина бетонной плиты на проезжей части – 260 миллиметров), поэтому постарайтесь не пропустить его.

Также в номере

Еще в «Амурке» рассказывается о возрождении посленаводненческого Норска – люди возвращаются в свои дома, в свои порушенные хозяйства, пытаются войти в прежнюю колею.

Еще пишут о том, как и чем живет сегодня село Большеозерка. Одна из основных забот – полноценное восстановление клуба. А и верно: у жителей должна быть, как сегодня говорят, своя духовная скрепа.

А еще рассказывается о том, как отпраздновал очередной день рождения Свободный. Хорошо отпраздновал – с приглашением артистов, в числе которых был и всем известный Пьер Нарцисс, вписавший свое имя в историю российской эстрады песней «Я шоколадный заяц».

Напишут же такое

В «Российской газете» вы прочтете о том, что список «не женских» профессий сокращен с 450 до 100. А что: коня на скаку остановить не возбраняется, а работать палубным матросом – нельзя. Или, например, слесарем по ремонту тяжелой техники. Сейчас эта несправедливость устранена, и женщины смело могут тягать неводы на прибрежном лове, махать кувалдой в кузнице ну и т.д. Об этом под заголовком «Дамы, вперед!».

Вам статья

Попутно в «Российской газете» прочтите о том, что владельцы автомобилей, сделанных в Японии или США, уже сегодня могут получить нестандартные номера – всем же известно, что номерные площадки иномарок и наши стандартные номера не совпадают. Но теперь, пишут, эта проблема устранена. В газете так и написано: получить номера нужных параметров можно уже сегодня. Правда, официально начнет действовать новый стандарт, вводящий десять новых типов регистрационных знаков, только с 4 августа 2020 года. Счел необходимым назвать эту заметку, учитывая наличие на наших дорогах японских автомобилей.

Также в номере

Еще я прочел в главной газете страны о гастролях Большого в Лондоне, еще о фильмах-новинках, а ваше внимание заострю на заметке о том, как во Франции потерпела неудачу задумка сделать дорогу из фотоэлектрических панелей. Пробный участок пути с использованием солнечных батарей обустроили на севере страны, истратив на это 5 миллионов евро. (Кстати, согласитесь, немного. Наши российские чиновники взятками больше берут, но это так, к слову.) Но, во-первых, солнечные панели быстро-быстро раздолбали большегрузные фуры, во-вторых, опадающие листья закрывали их от солнца, а в-третьих, выяснилось, что у такой дороги и смысла не было, просто кому-то очень нужно было освоить 5 миллионов евро. На том я и перейду к «Комсомольской правде».

На посошок

И вот «Комсомольская правда». Конечно, вы обратите внимание на публикацию, посвященную Наталье Ветлицкой. – ей стукнуло 55. Как говорится в таких случаях: «А не дашь…». Конечно, вы не пропустите статью о том, почему Россия никак не может догнать СССР (в сухом остатке слова «кишка тонка»). Конечно, прочтете исповедь подпольного банкира-миллионера (надо же, в конце концов, опыта набираться).

Да и много еще чего интересного. Но, думаю, никто не пропустит мрачной статьи о том, что каждый из нас будет чувствовать, когда придет пора умирать. Цитирую: «Сначала уходит чувство голода…»

Уф! Ну, значит, еще поживу! Так что – до завтра!