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сегодня, 08:56 0

Житель Белогорского района, взломав гараж, украл автомобиль и велосипед

Житель Белогорского района, взломав гараж, украл автомобиль и велосипед
Фото: pixabay.com

О краже транспортных средств в полицию заявила жительница Белогорска. Она сообщила, что неизвестные, взломав ворота, проникли в её гараж, похитили автомобиль и велосипед.

Полицейские установили, что к краже причастен житель Белогорского района, мужчина 1988 года рождения, неоднократно судимый ранее. Подозреваемого оперативники задержали.

Похищенное имущество возвращено законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело, амурчанина заключили под стражу.

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#Белогорск #закон #происшествия #транспорт

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