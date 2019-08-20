Житель Белогорского района, взломав гараж, украл автомобиль и велосипед

О краже транспортных средств в полицию заявила жительница Белогорска. Она сообщила, что неизвестные, взломав ворота, проникли в её гараж, похитили автомобиль и велосипед.

Полицейские установили, что к краже причастен житель Белогорского района, мужчина 1988 года рождения, неоднократно судимый ранее. Подозреваемого оперативники задержали. Похищенное имущество возвращено законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело, амурчанина заключили под стражу.

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Любовь Чуприна