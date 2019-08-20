В Амурской области без существенных осадков: прогноз погоды на 20 августа

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20 августа в Амурской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Дожди ожидаются по западным районам во второй половине дня. Ветер восточный юго-восточный, его скорость составляет 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха – 18...23 градуса, по востоку – около 15. В Благовещенске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Дует восточный юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Воздух прогреется до 20...22 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова