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В Амурской области без существенных осадков: прогноз погоды на 20 августа

В Амурской области без существенных осадков: прогноз погоды на 20 августа
Фото: pixabay.com

20 августа в Амурской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Дожди ожидаются по западным районам во второй половине дня. Ветер восточный юго-восточный, его скорость составляет 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха – 18...23 градуса, по востоку – около 15.

В Благовещенске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Дует восточный юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Воздух прогреется до 20...22 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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