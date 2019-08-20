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20августа
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В музее самоваров угощают блинами под романсы и Deep Purple

В музее самоваров угощают блинами под романсы и Deep Purple

Музей самоваров Игоря Павлова открыл новую интерактивную экскурсию – с погружением в историю самоварного дела, фотографированием, песнями и угощением. В первый день музей посетило более 30 человек.

Музей самоваров Игоря Павлова начал вновь активно принимать гостей. Свою коллекцию благовещенский фотохудожник, музыкант и блогер Игорь Павлов собирает больше 30 лет. В ней сейчас более 100 уникальных экземпляров.

Экскурсию в музее помогает проводить благовещенский журналист и любитель истории Наталья Наделяева, выступая в образе светской дамы начала прошлого века.

Гостей угощали имбирно-медовым сбитнем, травяным, ягодным и таежным чаем, разными сортами амурского меда и блинами. После экскурсии были романсы, а потом — хиты Deep Purple и гимн Советского Союза, которые играл на гитаре для гостей хозяин Игорь Павлов. Все желающие могли сфотографироваться в окружении старинных самоваров и у русской печи, которую Игорь Павлов, по образованию архитектор, сложил сам.

Экскурсии в музее самоваров планируется проводить каждую субботу. В будущем планируется частушечная битва и многое другое.

«Я считаю, что будущее не только за большими учреждениями культуры, но и за отдельными творческими людьми, которые вкладывают душу в проекты и создают этим живые культурные пространства. Любовь и заинтересованность в развитии большой страны начинается с малой родины, к сохранению истории. На экскурсии в музее самоваров собрались очень интересные посетители, они перезнакомились и предложили новые идеи для развития этого музея, создания музеев семейных историй. Это очень правильное направление», — отметила начальник управления культуры администрации г. Благовещенска Виктория Хопатько.

Управление культуры Благовещенска весной создало музейный каталог-путеводитель, в котором оказалось 44 пространства, теперь их уже около пятидесяти. Некоторые получают грантовую поддержку. В Благовещенске она реализуется с 2012 года, в её рамках возможно финансирование новых проектов, в том числе и для малых музеев города.

Подробнее - в блоге «Культпросвет».

Фото: Игорь Павлов.

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#история #культура

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