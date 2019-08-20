Агентство в Тынде вернуло клиентам деньги за отмененные туры

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 августа в полицию обратились жители столицы БАМа, которые стали клиентами одной из туристических компаний. Тындинцы заплатили деньги, но их туры были аннулированы. Директор турагентства заявила, что ее личный кабинет был взломан злоумышленниками, путевки аннулированы, а деньги за путевки тындинцам будут возвращены в срок от 3 до 10 рабочих дней. Руководитель офиса в Тынде также обратилась к стражам порядка с заявлением о проведении проверки.

Как сообщает «Газета БАМ», сотрудники полиции изъяли в офисе турфирмы рабочий компьютер.

«Мы два года собирались отдохнуть в пятизвездночном отеле во Вьетнаме, заплатили за тур 230 тысяч рублей, – говорит клиентка фирмы Алена. – Вылет планировался на 17 августа из Хабаровска. В день нашего отъезда из Тынды нам позвонили и сообщили, что наш тур отменен. Чтобы не отменять отпуск, нам пришлось бронировать тур в этот же отель во второй раз, но в другом агентстве. Выходит, что путевки нам обошлись в полмиллиона».

В пресс-службе управления МВД России по Амурской области сообщили, что в межмуниципальный отдел МВД России «Тындинский» поступило пять заявлений от граждан по поводу того, что они приобрели турпутевки в одной из организаций, однако поездки не состоялись, деньги не возвращены. Сотрудники следственного подразделения МО МВД России «Тындинский» возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».