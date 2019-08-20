Мужчина нашел скелет под уличным туалетом

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Неожиданная находка ждала хозяина дачи под уличным туалетом в уральском селе Сылва. Он нашел там скелет человека. Мужчина вызвал полицию.

Как выяснили криминалисты, останки принадлежат мужчине. И умер он в 2012 году не своей смертью. Убийцу отбывавшего наказание за другое преступление, нашли в исправительной колонии в Невьянске, сообщает РЕН ТВ.

На допросе мужчина признался, что убил своего друга. В тот день работники фермы вместе выпивали. Потом между ними произошел конфликт, и он несколько раз ударил приятеля ножом, от ран тот скончался. Тело убийца спрятал под полом уличного туалета, закрыв его сверху досками. А затем избавился и от ножа, сообщили в следственном отделе по городу Первоуральску.

Расследование дела продолжается.