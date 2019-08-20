Львам предстоит сложный выбор, Скорпионам стоит положиться на интуицию: астрологический прогноз на 20 августа

Восход Солнца: 05:25

Заход Солнца: 19:40

Солнце в Льве.

Овен. День активной борьбы с соблазнами. Сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или состояние здоровья. Разногласия, упрямство в отстаивании своего мнения или нежелание прислушаться к доводам партнера нарушат равновесие и доверительную обстановку. Кошка или собака во сне или наяву — хороший знак.

Телец. День будет благоприятен для профессиональной деятельности и личной жизни. Женщинам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Мужчин звезды предостерегают от слишком бурного проявления эмоций: критика спутницы хороша в разумных пределах. Буря, непогода во сне или наяву — к неприятным новостям или встрече с сильным противником.

Близнецы. Противоречивый день, несущий перемены, приключения, поездки. День может оказаться благоприятным для заключения новых контрактов, деловых переговоров, обращения к органам власти. Возможно, вам предстоит служебная командировка, которая пополнит ваш бюджет. Вечером вероятны проблемы с близким человеком, непредвиденные траты или хлопоты с детьми.

Рак. День связан с иллюзиями, самообманом. Регрессивное движение Меркурия указывает на опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно новое кратковременное увлечение. Не стоит слепо доверять партнерам.

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Лев. Напряженный и противоречивый день, связанный с отстаиванием своих интересов. Неожиданные события могут держать вас в напряжении, не позволяя отвлечься и отдохнуть. Вам придется делать сложный выбор, искать способы укрепления собственных позиций, проявлять настойчивость. От быстроты реакции будет зависеть вся ваша дальнейшая деятельность.

Дева. Этот день характеризует падение жизненного уровня. Вероятны денежные траты, связанные с воспитанием и обучением детей, лечением родственников старшего поколения. В личной жизни тоже могут быть неприятности. У влюбленных и у супружеских пар могут возникнуть разногласия на почве финансов. Вероятно, что всплывут давние прегрешения и обиды.

Весы. Жизненный потенциал на высоком уровне Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок. Вероятный визит друзей и сюрприз дадут возможность весело провести время. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой.

Скорпион. Не исключено, что сегодня у вас появятся перспективные планы, которые полностью изменят стиль и уровень работы или вы получите предложение об участии в совместном проекте, сулящем неплохие денежные доходы. Принимайте решения самостоятельно, положитесь на интуицию. Возможно, личная жизнь удивительно переплетется с работой.

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Стрелец. Амбициозность и агрессивность в отношениях с окружающими, желание главенствовать, самоуверенность могут натолкнуться на непонимание и вызовут протест со стороны близких и родственников. Следует разумно подходить к каждой проблеме, искать компромисс. Планомерная деятельность приведет к небольшим, но перспективным изменениям в отношениях с партнером.

Козерог. В целом день неблагоприятен для контактов и деловых переговоров. Терпение и исключительная трудоспособность помогут снизить негативные тенденции дня, однако в любом деле не следует рассчитывать на одобрение начальства или помощь покровителей. Резкие смены настроения, дурное расположение духа не позволят достичь результата.

Водолей. Активный день, который будет благоприятным для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволит вам проявить свои таланты, принесет положительные эмоции. Для достижения гармонии в отношениях не настаивайте на своем мнении, но будьте искренни со своими близкими.

Рыбы. Этот день посвящен раскрытию творческого потенциала, любви. Закончите все дела, которые находятся в стадии завершения. Удовольствие сулят любимое дело или увлечение. Впереди у вас долгожданная встреча с понимающим вас человеком. День, благоприятный для путешествий и активного отдыха.

Астролог: Вальдемар Небоходцев