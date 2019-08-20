Где купить нижнее белье не дороже 1 000 рублей

Если нижнее белье никто не видит – это не значит, что можно носить его годами. Обновками радовать себя не только можно, но и нужно! Делимся с вами полезными «паролями и явками»: рассказываем, где купить красивое нижнее белье для себя, своего партнера или парное для вас обоих и не потратить при этом больше 1 000 рублей!

ЖЕНСКОЕ

Открывает нашу подборку шикарный комплект красного цвета. Цена вполне себе доступная – 816 рублей.

354 рубля и в таком комплекте можно смело ожидать дома своего партнера с работы.

Если настроены на соблазнение решительно – выбирайте этот комплект! Его цена 883 рубля.

Комплект в горчичном цвете стоит всего-то 710 рублей! Не нравится цвет – данная модель есть в черном и молочном цветах.

Когда-то такие комплекты были весьма востребованы. Цены на них выставляли космические. Сейчас вы можете стать обладательницей такого, заплатив продавцу 585 рублей.

Хочется что-то более притягательное – выбирайте данный комплект. 520 рублей – и он ваш.

Можно выбрать и более бюджетный вариант, как на фото. Его цена – 230 рублей.

За 335 рублей можно купить кружевное боди. Есть оно и в красном цвете.

Если предыдущее боди не понравилось, есть вот такое фиолетовое за 292 рубля.

Ну а за 251 рубль – трусики с мордашками и ушками.

Леопардовый комплект обойдется в 520 рублей.

МУЖСКОЕ

Ну а как вам мужские прозрачные боксеры за 498 рублей?

Не нравятся полиэтиленовые – есть вот такие белые. Их же можно купить и в черном цвете. Цена – 567 рублей.

Животный принт в моде – помните? Всего 305 рублей – и вы уже в тренде!

Мужские боксеры в сетку за 383 рубля, как уверяет продавец, дышащие и удобные. А отзывы, к слову, об их качестве только положительные.

А за 234 рубля можете сделать из своего партнера бэтмена.

ПАРНОЕ

Не только футболкам и толстовкам быть парными! Этот комплект вам обойдется в 678 рублей.

Не нравится предыдущий – есть с динозаврами за 594 рубля.

И завершает нашу подборку парный суперменский комплект за 617 рублей.