Где купить нижнее белье не дороже 1 000 рублей
Если нижнее белье никто не видит – это не значит, что можно носить его годами. Обновками радовать себя не только можно, но и нужно! Делимся с вами полезными «паролями и явками»: рассказываем, где купить красивое нижнее белье для себя, своего партнера или парное для вас обоих и не потратить при этом больше 1 000 рублей!
ЖЕНСКОЕ
Открывает нашу подборку шикарный комплект красного цвета. Цена вполне себе доступная – 816 рублей.
354 рубля и в таком комплекте можно смело ожидать дома своего партнера с работы.
Если настроены на соблазнение решительно – выбирайте этот комплект! Его цена 883 рубля.
Комплект в горчичном цвете стоит всего-то 710 рублей! Не нравится цвет – данная модель есть в черном и молочном цветах.
Когда-то такие комплекты были весьма востребованы. Цены на них выставляли космические. Сейчас вы можете стать обладательницей такого, заплатив продавцу 585 рублей.
Хочется что-то более притягательное – выбирайте данный комплект. 520 рублей – и он ваш.
Можно выбрать и более бюджетный вариант, как на фото. Его цена – 230 рублей.
За 335 рублей можно купить кружевное боди. Есть оно и в красном цвете.
Если предыдущее боди не понравилось, есть вот такое фиолетовое за 292 рубля.
Ну а за 251 рубль – трусики с мордашками и ушками.
Леопардовый комплект обойдется в 520 рублей.
МУЖСКОЕ
Ну а как вам мужские прозрачные боксеры за 498 рублей?
Не нравятся полиэтиленовые – есть вот такие белые. Их же можно купить и в черном цвете. Цена – 567 рублей.
Животный принт в моде – помните? Всего 305 рублей – и вы уже в тренде!
Мужские боксеры в сетку за 383 рубля, как уверяет продавец, дышащие и удобные. А отзывы, к слову, об их качестве только положительные.
А за 234 рубля можете сделать из своего партнера бэтмена.
ПАРНОЕ
Не только футболкам и толстовкам быть парными! Этот комплект вам обойдется в 678 рублей.
Не нравится предыдущий – есть с динозаврами за 594 рубля.
И завершает нашу подборку парный суперменский комплект за 617 рублей.
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