После наводнения в Амурской области аварийными признали 387 домов

В правительстве Амурской области состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Одной из главных тем стала выплата финансовой помощи амурчанам, пострадавшим от наводнения.

По информации министерства социальной защиты населения, на счета амурчан, признанных пострадавшими от паводка, направлены суммы первых двух траншей – на 19 и 56 миллионов рублей, которые поступили из резервного фонда правительства РФ. В ближайшее время на банковские карты или через отделения Почты России их получат те амурчане, чьи документы на выплату были оформлены и прошли проверку в числе первых.

Все выходные в Мазановском районе продолжалась активная работа по сбору заявлений от граждан, формирование списков на федеральную выплату, проверка документов по линии МЧС и МВД. Специалистам территориального управления соцзащиты на помощь пришли коллеги из Бурейского и Свободненского районов. Оказывают на месте помощь в составлении реестров и четыре специалиста от управления информатизации. Однако, как отметили в региональном правительстве, не все граждане, кто может претендовать на получение федеральных выплат, предоставили необходимые пакеты документов. Предварительно на федеральные выплаты в этом районе могут претендовать еще более 6 тысяч человек.

«Решением КЧС рекомендовать органам местного самоуправления завершить работу по приему заявлений на федеральные выплаты до 1 сентября, в том числе от граждан, у которых пока нет на руках судебных решений по установлению факта признания их постоянно проживающими. Эти судебные решения люди могут донести позже», - пояснила министр юстиции Елена Акименко.

Кроме этого, в Мазановском районе организуют подворовые обходы с напоминанием гражданам о том, что надо предоставить документы на выплату.

Утвержден список пострадавших граждан, переселяемых в пункты долговременного пребывания. На сегодня это 31 человек – 30 жителей Мазановского района и один из Селемджинского. Пункты долговременного пребывания готовят к приему людей.

«Предлагаю по затопленным деревням Мазановского района усилить работу по приему заявок от граждан на размещение в пунктах долгосрочного пребывания. Заявления принимаются до 1 сентября, чтобы можно было спланировать количество мест для расселения», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам министра имущественных отношений Сергея Олиферова, развернуты три пункта долгосрочного пребывания: «В настоящий момент полностью готово к приему общежитие в Моховой Пади – от 15 до 19 человек, в зависимости от семейного положения и наличия детей. Гостиница "Бурея" в Новобурейске ориентировочно для 40 человек. И готовы две комнаты в Благовещенске в общежитии на Ленина, 2, куда селим две семьи. Там же идет ремонт ещё 21-й комнаты. Предварительный срок окончания работ – две недели».

Тем временем в регионе продолжаются ремонты участков дорог, пострадавших во время паводка и сильных ливней. «Восстановление дорог идет затрудненно из-за погоды. Самая сложная ситуация у нас остается в Мазановском районе Белоярово – Раздольное –Дружное. Воду с одного участка отвели, завозим скальный грунт, трубы, восстанавливаем. И в Михайловском районе участок Завитинск – Поярково – Привольное: вода ушла, начаты работы по восстановлению. Планируем за неделю проезд восстановить», – доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Губернатор поинтересовался, что со школьными маршрутами. «В плановом режиме работаем. К 1 сентября все школьные маршруты должны работать», – заверил министр транспорта.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили порядок предоставления людям жилья взамен утраченного. «Составлен предварительный список аварийного жилья – 387 домов, 492 дома подлежат капитальному ремонту. Появились дополнительные заявления: обследованы дома, в которых подтопление было ниже пола, но при этом оказался размыт фундамент, идет деформация. 19 соцобъектов попало под восстановление. Общая сумма – 1 миллиард 300 миллионов рублей», – рассказал министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин.

Еще одно решение КЧС – работников, которые займутся восстановлением печей печи в подтопленных населенных пунктах, приравняют к участникам аварийно-восстановительных работ. В села заехала группировка личного состава, состоящая из печников и сотрудников пожарно-спасательной службы.

«19 специалистов-печников приступили к работам. Ведется демонтаж печей. В среднем планируется три дня на одну печь», – рассказал Игорь Карзунин.

Также на заседании обсудили порядок предоставления компенсации по потере сельскохозяйственных животных в результате паводка и утрате урожая. «До 25 августа от муниципальных образований ждем заявки от пострадавшего населения о необходимом количестве овощей и картофеля. На основании этого мы сформировываем общую потребность и оказываем содействие по доставке овощей в муниципалитеты после 10 сентября. Овощи и картофель есть. Наши фермеры вырастили достаточный урожай», – сообщил министр сельского хозяйства Олег Турков.