В Амурской области от укусов клещей пострадали четверо детей

В Амурской области специалисты регионального управления Роспотребнадзора зарегистрировали 18 пострадавших от укусов клещей. Среди пострадавших четверо детей.

Для экстренной профилактики клещевого энцефалита в медицинских организациях Приамурья в наличии имеется 3 499 доз противоклещевого иммуноглобулина. Прививку уже получили 55 725 человек, вакцинация продолжается.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области призывают к соблюдению мер профилактики клещевых инфекций. Самым надежным средством профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится в течение всего года. При посещении лесов и на садово-огородных участках необходимо соблюдать меры индивидуальной профилактики – носить закрытую одежду.

Кроме опасности от укуса клеща, амурчанам грозят инфекции. Пока показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает контрольный уровень, но при этом продолжается циркуляция возбудителей вирусных инфекций. В связи с этим необходимо строго соблюдать основные меры профилактики острых кишечных инфекций летом, а также вирусных кишечных инфекций.

Продолжается сезонная регистрация энтеровирусной инфекции. Среди пострадавших преимущественно дети. Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан соблюдать основные меры профилактики энтеровирусной инфекции и не допускать детей в образовательные учреждения с любыми признаками инфекционного заболевания.

Уровень заболеваемости острой респиратно-вирусной инфекцией и внебольничными пневмониями не превышает среднемноголетний. Специалисты напоминают всем, кто собирается поехать за границу, о строгом соблюдении мер профилактики инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки Денге, лихорадки Зика, коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, энтеровирусной инфекции и птичьего гриппа.