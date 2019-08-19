«Русский китаец» и его семья посетили Амурскую область (видео)

«Ставший известным благодаря своей славянской внешности видеоблогер из уезда Сюнькэ Дун Дэшэн, знакомый китайским интернет-пользователям по нику Петров Дун Дэшэн, отправился на днях с семьей в Амурскую область путешествовать. Об этом он рассказывает в своем видеоблоге на видеоплатформе Kuaishou», – сообщает издание Biang.ru.

«Мы отправляемся в Россию, сейчас пересечем границу, поедем в Благовещенск. Это наша таможня Сюнькэ. Вначале прибудем в Поярково, а потом в Благовещенск. Едем на два дня. С человека чуть более 100 юаней. Настроение хорошее, но идет дождь!» – рассказал блогер в своем видео. В путешествии «Петрова» сопровождали жена и двое детей.

Следующая запись в блоге показывает Дун Дэшэна на набережной Благовещенска. «Раньше я смотрел на Благовещенск из Хэйхэ. Теперь мы все смотрим на Хэйхэ из Благовещенска. Погода плохая! Мы на восьмерых взяли только семь зонтов!» – жалуется автор.

На третьем видео «Петров» показал подписчикам, как он ест сало и пьет водку за одним столом вместе с русскими и китайскими друзьями. Также «русский китаец» снял прогулку по центру Благовещенска, предположительно, в районе ТЦ «Мега».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Дун Дэшэн является потомком русских эмигрантов в четвертом поколении. По его словам, его бабушка бежала в Китай от Гражданской войны в России со своим мужем и братом мужа. Дун Дэшэн расспросил других жителей деревни о своих родственниках, о которых ему ничего не говорили его родители. Он узнал, что у его дедушки была фамилия Петров, а отчество – Ильич. В Царской России при Николае II он был командиром кавалерийского полка.

Подписчики китайского «Петрова» с юмором отнеслись к видеорепортажам Дун Дэшэна из Амурской области. Многие иронизировали на тему его статуса во время пребывания на исторической родине: «Получается, ты поехал в Россию и ты иностранец», «Можно сказать, что ты возвращаешься на родину, а нужно пересечь целую границу», «Ты хоть по-русски умеешь говорить?» Русским языком популярный блогер из провинции Хэйлунцзян не владеет, его родной язык китайский.

В настоящий момент аккаунт «Петров Дун Дэшэн» насчитывает более 1,5 миллиона пользователей платформы Kuaishou. Такая популярность позволила супруге китайца со славянской внешностью заняться бизнесом.