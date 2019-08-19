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19августа
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сегодня, 20:29 1

Благовещенцев продолжает беспокоить черный дым из трубы ТЭЦ (видео)

Благовещенцев продолжает беспокоить черный дым из трубы ТЭЦ (видео)

Благовещенцы встревожились, в очередной раз увидев дым черного цвета из трубы ТЭЦ. «Я не пойму, что стапливает ТЭЦ?» – интересуется читатель Амур.инфо. «Травят весь микрорайон», – переживает горожанка.

Фото и видео с запечатленным на них дымом очевидцы присылают в редакцию информагентства. В прошлый раз такое явление, как черный дым отмечалось в Благовещенске неделю назад, в понедельник, 12 августа.

Тогда в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ информационному агентству пояснили, что черный цвет дым приобрел из-за специфического топлива, которое использовали в работах по подготовке к отопительному сезону.

«Сегодня днем было переключение между котлами. Растопочным топливом для котлоагрегата является мазут, он имеет такой вот цвет, сильно черный пугающий. Как только котел растопили, все это прекратилось, продолжалось где-то около часа», – пояснили в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    обычно они растапливают котел ночью с 22ч до 5ч утра и так каждый день, а здесь затупили очередной раз))) а по серьезному- травят население постоянно

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