Благовещенский Горпарк проведет «Литературное ГТО»

В день рождения Городского парка культуры и отдыха в Благовещенске состоится сдача интеллектуальных нормативов. Желающие получат возможность оценить свои навыки скорочтения и запоминания четверостиший.

Акция пройдет в субботу, 24 августа. Испытания начнутся в 16 часов. «Вместо бега, прыжков и других физических упражнений вы сможете испытать свои силы в "Литературном ГТО". Сдаем нормативы: скорочтение, узнай писателя по портрету, выучи четверостишие за 60 секунд, соотнеси писателя и произведение, вспомни 10 русских классиков за 30 секунд, назови поэта по цитате из стихотворения и другие», – сообщается в инстаграм-аккаунте библиотеки имени Чехова.

Задания рассчитаны на детей от 10 лет. Справки по телефонам: +7-914-585-66-70 или (4162) 49-49-05. Возрастной ценз мероприятия – 12+.