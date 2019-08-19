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19августа
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В Благовещенске экс-полицейский осужден за вымогательство у участника ДТП

В Благовещенске экс-полицейский осужден за вымогательство у участника ДТП
Фото: amur.info

В Благовещенске сотрудник полиции решил обогатиться за счет автомобилиста, попавшего в ДТП. Он предложил за деньги помочь водителю избежать уголовной ответственности, которая ему на самом деле не грозила. Автомобилист сообщил о вымогательстве сотрудникам управления ФСБ России по Амурской области.

В январе текущего года в областном центре на улице Северной произошло ДТП. Столкнулись «ниссан» и «тойота». При этом последнее авто было битое, в связи с чем сотрудники дорожно-патрульной службы заподозрили, что эта авария – подставная. Следователь провел проверку и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о фальсификации ДТП в связи с отсутствием события преступления. Однако у одного из сотрудников полиции, который знал о проведении проверки, возник преступный умысел. Он решил обмануть водителя «тойоты» и забрать у него 110 тысяч рублей и машину стоимостью 225 тысяч рублей.

Используя свое служебное положение, полицейский сообщил гражданину, что сможет оказать содействие в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Во время встречи злоумышленник пообещал помощь в решении вопроса и предложил продать битую «тойоту», а деньги поделить пополам.

Водитель и владелец машины рассказали о случившемся в УФСБ России по Амурской области. В конце февраля злоумышленнику передали 30 тысяч рублей, являющиеся частью ранее оговоренной суммы в размере 110 тысяч рублей. Сразу после передачи денег мужчину задержали сотрудники управления ФСБ, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Свою вину бывший полицейский признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Эти и другие обстоятельства – наличие маленького ребенка, наличие грамот и благодарностей, совершение преступления впервые – суд признал смягчающими. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Наказание в виде лишения свободы считается условным с испытательным сроком на два года и шесть месяцев. Работы в полиции осужденный лишился.

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#ДТП #закон #происшествия #суды

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