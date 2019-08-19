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19августа
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Жителей Белогорска просят поделиться урожаем с подтопленцами

Жителей Белогорска просят поделиться урожаем с подтопленцами
Фото: pixabay.com

В Белогорске объявили акцию по сбору дополнительной помощи для жителей Мазановского района, пострадавших от наводнения. Горожане соберут домашние заготовки, соленья и варенье.

Помощь принимают в здании по адресу: улица Гагарина, 19А (здание бывшего СКО «Союз») с 20 по 25 августа включительно.

«Жители Мазановского района, которые из-за паводка лишились многого, с благодарностью приняли первую помощь от Белогорска, которую мы всем городом собирали ранее, – рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков. – Мы постоянно держим связь с ними. И в связи с тем, что из-за наводнения у жителей уничтожены не только огороды, но и припасы, хранившиеся в подпольях, мы по согласованию с главой Мазановского района Михаилом Пивенем организовали акцию по сбору домашних заготовок – варенья, засолок, маринованных грибов, капусты, свеклы и так далее».

Помимо пункта приема в бывшем здании СКО «Союз», будет организован пункт приема домашних заготовок в городском парке культуры и отдыха. Здесь установят специальную палатку с баннером, обозначающим пункт приема помощи для жителей Мазановского района. Работать она будет весь день 24 августа во время сельскохозяйственной ярмарки.

Ранее жители Белогорска собрали 3 тонны гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения. Белогорцы передали мазановцам одежду для взрослых и детей. Как минимум четвертая часть всех вещей – новые, с этикетками. Также амурчане принесли для земляков постельные принадлежности, бытовую химию, предметы личной гигиены, канцтовары, игрушки, бытовую технику и продукты, сообщает администрация Белогорска.

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#администрация Белогорска #наводнение

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