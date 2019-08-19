Власти: завершение берегоукрепления набережной Благовещенска позволит перейти к проекту «Золотая миля»

В областном центре Приамурья продолжается строительство амфитеатра на берегу реки Амур с видом на соседний город Хэйхэ. С увеличением объема работ должны увеличить количество рабочих. Участок с амфитеатром станет продолжением благовещенской центральной площади, которую собираются реконструировать в рамках проекта «Золотая миля».

На амфитеатре рабочие монтируют гранитные изделия, делают тротуары из плитки и монтаж сетей связи и видеонаблюдения, красят металлические ограждения и устанавливают декоративные элементы – гербы.

Работы на двух участках набережной – № 8 и № 9 – начались в 2018 году. За это время сделали устройство насыпи, наращивание колодцев ливневой канализации, устройство водопроводной сети, перекладку коллекторов ливневой канализации по улицам Кузнечной и Шимановского, наружное освещение.

«На объекте трудятся порядка 80 человек. Сейчас с приходом гранитных изделий и увеличения объемов по укладке плитки планируем увеличить количество рабочих на 25 человек для монтажа гранита. Паводок на работы строителей не повлиял. Вода зашла на нижний ярус амфитеатра, где работы не велись. На время дождей работы приходится приостанавливать, но мы укладываемся в график», – рассказал директор субподрядной организации Денис Рябухин.

На этих участках набережной можно будет проводить культурно-массовые мероприятия. С учетом этого амфитеатр со сценой будет расположен в районе главной площади города, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Сцену рядом с амфитеатром оформят гранитными плитами темно-серого и красного цветов, так же как и зрительные места в виде ступенек. Мероприятия можно будет проводить здесь даже в темное время суток. Для этого на сцене амфитеатра установят 12 опор высотой 5 метров и 2 прожекторные мачты высотой почти 11 метров.

«Этот участок станет продолжением городской площади. В дальнейшем он будет по проекту планировки устроен, как центральная площадь Благовещенска со сквером, детскими игровыми площадками и другими инфраструктурными объектами», – объяснил первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Светлее станет на всем участке набережной от улицы Пионерской до улицы Театральной. Там установят 42 опоры освещения из чугунного литья, которые были изготовлены в городе Касли Челябинской области по индивидуальным чертежам.

«Работы ведутся в срок. На сегодняшний день строительство вышло на завершающую стадию. Хочется отметить, что отремонтированный участок набережной от улице Пионерской до улицы Островского даст нам перспективы для реконструкции городской площади. Сейчас проект находится на общественных слушаниях. В сентябре планируем начать конкурс по определению подрядчика», – прокомментировал министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин.

«Сейчас ведется облицовка гранитом подпорной стены набережной. Плитами укладывается сам амфитеатр. Гранит завезен практически весь – 90 %. Всего его необходимо 4 300 тонн. Из них 3 000 тонн находятся на нашем берегу. Остальной гранит привезут в ближайшее время из города Хэйхэ», – уточнил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

Общая протяженность реконструируемых участков набережной № 8 от улицы Пионерской до Шимановского и № 9 от улицы Шимановского до улицы Театральной – 1 224 метра, площадь – 22 гектара. Работы должны завершиться к концу ноября.

Проект берегоукрепления и благоустройства набережной предполагал большой объем работ: устройство подпорной стенки, монтаж коллектора ливневой канализации, облицовку гранитом, благоустройство, обустройство наружного освещения и сети связи, обустройство асфальтобетонного проезда, тротуаров из плитки. На это выделено более 652 миллионов рублей из федерального бюджета. Их Приамурье получило при помощи Минвостокразвития. Ведомство поддерживает реализацию проекта по берегоукреплению и благоустройству двух участков набережной. В октябре прошлого года за ходом работ на месте проследил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Также 2 миллиона рублей выделили из городского бюджета.

«Берегоукрепление – не только берегозащитное сооружение, это лицо страны, поэтому особое внимание уделяем дизайну набережной. Общая готовность всей набережной в городе с учетом узла слияния рек Амура и Зеи – 82 %. Для того чтобы достроить набережную, проектная документация разработана и госэкспертиза говорит, что необходимо 3,5 миллиарда рублей. Мы ведем работу с федеральным центром по выделению этих средств. В этом году по линии Минвостокразвития было выделено более 500 миллионов рублей на завершение реконструкции центральной части набережной», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Необходимость выделения средств на берегоукрепление и реконструкцию набережной поднимал Василий Орлов перед президентом страны Владимиром Путиным и председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Глава региона подчеркнул, что важность объекта заключается, в первую очередь, в защите от паводка. Окончательное решение по поводу выделения денег региону вынесли в июле прошлого года на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Работы по берегоукреплению и реконструкции участков набережной № 8 и № 9 начались в сентябре 2018 года. С прошлого года подрядная организация освоила более 119 миллионов рублей выделенных средств.

Берегоукрепление и благоустройство набережной реки Амур в целом началось в 2008 году. До 2014 годы строительство велось в рамках федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». В этот период начались строительно-монтажные работы на девяти участках, полностью завершен ремонт на четырех участках. Работы по благоустройству на участке № 7 в 2017 году проходили в рамках проекта «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». В 2018 году строительство набережной продолжилось в рамках программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

На благоустройстве и реконструкции участков набережной № 8 и № 9 завершится первая очередь реконструкции. Вторая очередь предполагает реконструкцию набережной в районе речного порта и затона. Сроки строительства по этому участку ещё не определены.

Губернатор Приамурья Василий Орлов, подводя итоги работы за год, отметил, что завершение работ по берегоукреплению набережной реки Амур позволит перейти к проекту «Золотая миля», главным объектом которого станет реконструкция площади имени Ленина. Она, по мнению региональных властей, станет визитной карточкой региона для туристов.

Благоустройство городских территорий и реализация масштабных проектов стала возможной благодаря плану социально-экономического развития Дальнего Востока, проводимого полпредом президента страны в ДФО Юрием Трутневым по поручению Владимира Путина.