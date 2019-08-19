Амурчанки подозревают, что попались на удочку мошенника с фиктивным диагнозом

В редакцию Амур.инфо обратились жительницы Амурской области, они считают, что стали жертвами мошенничества в интернете. Девушки переводили деньги на лечение тяжелобольного мужчины из Краснодара. А теперь усомнились в подлинности его диагноза и считают, что делали переводы на счет вполне здорового человека.

«­­Я просто случайно увидела его профиль в Инстаграме. Зашла к нему на страницу, поставила "лайки" на фотографии, пожелала скорейшего выздоровления. В ответ он начал мне писать сообщения с просьбой о денежной помощи», – рассказывает Мария из села Поярково. Девушка посочувствовала неизвестному мужчине и отправила деньги на счёт. А информацию о пациенте с диагнозом «рак желудка 3 степени» опубликовала на своей странице в соцсетях. Благодаря такой поддержке мужчине начали переводить деньги друзья, знакомые и родные девушки.

Среди тех, кто помогал жителю Краснодара собирать деньги на лекарства, оказалась и благовещенка Анна. Девушка также увидела его публикацию в Инстаграме, и после короткого общения перевела мужчине денежные средства на лечение. Неравнодушная девушка попросила сделать то же самое всех своих знакомых и родных. Люди переводили деньги – кто сколько мог.

«Привет, меня зовут Пётр. Сегодня 4 августа 2019 года. За полтора месяца я вышел погулять на улицу. Всё благодаря вам! Спасибо вам огромное, за то что вы для меня делали и делаете. Я очень благодарен тем людям, которые остались со мной и остаются. Дорогие друзья, мне стыдно к вам обращаться. Мне дали список лекарств, которые мне необходимы для дальнейшего лечения. Я прошу вас, пожалуйста, не пройдите мимо моей беды», – обращается к своим подписчикам мужчина. В своем аккаунте он выкладывает фотографии человека в больничной палате и рассказывает историю своей жизни – вырос в школе-интернате, родных нет, жена ушла.

После очередного поста у амурчанок начали закрадываться подозрения. Мужчина снова просил перевести ему деньги на препараты – 20 000 рублей. Через несколько часов в новой публикации он сообщил подписчикам, что нашёл более дешевый аналоговый препарат. И теперь ему требуется всего 2 800 рублей. Девушки обсудили ситуацию со знакомым специалистом в области онкозаболеваний и выяснили, что большого ценового диапазона в аналоговых препаратах не бывает. Амурчанки решили узнать больше о человеке, которому переводили средства, и были шокированы. Оказалось, тех, кто переводил мужчине деньги, а потом подозревал его в мошенничестве, немало. Каждый рассказывал свою историю обмана.

Анна и Мария начали искать информацию о мужчине с «тяжёлым диагнозом». Звонили на указанное им место работы. По словам девушек, там им ответили, что мужчина с таким именем у них никогда не работал. Позже в интернете всплыло свидетельство о смерти на имя того же человека. Теперь уже деньги собирали на его похороны. Одна из девушек позвонила в клинику, которую мужчина указал как свое лечебное учреждение. Сначала, по ее словам, там отказались предоставить информацию, но после уговоров сообщили, что пациента с таким именем у них никогда не было. Корреспондент Амур.инфо также попытался выяснить эту информацию. Но в Ростовском онкологическом институте эти данные не предоставили.

Амурчанки провели собственное расследование. Изучили призывы о помощи в соцсетях, нашли родственников «больного». По данным девушек, мужчина, которому все это время они переводили средства, вполне здоров, а если и страдает, то от последствий выпитого алкоголя. По мнению Анны и Марии, его выручка за месяц благодаря таким, как они, доверчивым людям составляет около ста тысяч рублей в месяц. Девушки обратились в полицию. По обращению одной из пострадавших правоохранители проведут проверку, она должна завершиться до 7 сентября. Если факт мошенничества подтвердится, мужчину ждет уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе благовещенской полиции.

Между тем девушки сообщили о своих подозрениях и самому мужчине. Тот настаивал на своей правоте, а в итоге перешел на грубый тон.

Свое мнение по поводу просьб о помощи в интернете высказала руководитель амурского отделения Российского детского фонда. «К сожалению, так происходит. Я как руководитель детского фонда могу одно сказать – если человек в трудной ситуации, помощь должна быть. Но на сегодня факты все должны быть проверены. Бывает, что при проверке вскрываются факты нехорошие. Один раз у нас был такой случай. Волонтер, молодой парень, сотрудничая с детским фондом, начал собирать деньги на свою личную карту. Дорога в детский фонд ему теперь закрыта. В другой раз хотелось бы помочь человеку, но после обмана никто верить не будет», – рассказала Елизавета Москалец.

Корреспондент Амур.инфо обратился в Амурский онкологический диспансер, чтобы выяснить, могут ли люди, желающие откликнуться на подобные «крики о помощи» в интернете и оказать финансовую помощь, защитить себя от возможных мошенников. Агентство приводит полученный ответ. «К сожалению, применительно к настоящему случаю Амурский областной онкологический диспансер ограничен требованиями федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", согласно которому сведения, составляющие врачебную тайну, а это такие сведения, как факт обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, не подлежат разглашению.

Вместе с этим хотим дополнить, что люди, желающие осуществить денежные пожертвования для онкологических больных, должны знать, что Амурский областной онкологический диспансер проводит обследование и лечение таких больных, а также их направление в центральные клиники, расположенные на территории Российской Федерации, бесплатно, в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Амурской области бесплатной медицинской помощи», – говорится в ответе юридической службы Амурского онкодиспансера.

Между тем после переписки с обвиняющими его в мошенничестве амурчанками мужчина закрыл свою страницу в Инстаграме и перестал выходить на связь. Однако спустя несколько дней он вновь просит помощи – уже в новом аккаунте. На просьбу корреспондента Амур.инфо прокомментировать обвинение в его адрес мужчина сам начал обвинять помогавших ему жительниц Приамурья. И пригрозил статьей о клевете. А затем вновь закрыл свой аккаунт.

«Я не оставлю это дело и все равно добьюсь, чтобы этого человека наказали. На таком люди наживаться не имеют права! Это кем нужно быть? У людей потом теряется доверие. И, когда реально нужна помощь, люди уже не помогают», – говорит одна из жертв предполагаемого мошенника.