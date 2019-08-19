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В Белогорске обнаружили четыре трупа в гаражах

В Белогорске обнаружили четыре трупа в гаражах
Фото: amur28.info

В понедельник, 19 августа, в Белогорске обнаружены тела четырех человек. Их нашли в гаражном массиве по переулку Томский, в одной из самодельных построек.

Как сообщает ИА Амур28.инфо, троих мужчин и одну женщину без признаков жизни обнаружили местные жители. Они сообщили о случившемся в полицию. На место происшествия выехали сотрудники следственного отдела по городу Белогорску и Белогорскому району.

По предварительным данным, погибшие – люди без определенного места жительства. На их телах не обнаружено признаков криминальной смерти. Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту обнаружения погибших. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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    Одногруппник
    1 час назад

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