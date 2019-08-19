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Амурские кинологи поехали на поиски грибника в Селемджинском районе

Амурские кинологи поехали на поиски грибника в Селемджинском районе
Фото: пресс-служба амурского управления МЧС

16 августа в 3 километрах юго-восточнее села Стойба Селемджинского района ушел в лес за грибами и не вернулся мужчина 1937 года рождения. К поискам привлекли 3 кинологических расчета Амурского филиала ДВРПСО МЧС России.

До этого при проведении поисковых работ силами полиции и привлеченного населения было обследовано 7 километров территории. Отъезд спасателей из Благовещенска в Стойбу прокомментировал начальник кинологического подразделения Амурского филиала ДВРПСО МЧС России Михаил Малаховский.

В минувшую пятницу в Райчихинске ушла в лес за грибами и заблудилась 57-летняя женщина. По сотовому телефону она набрала единый номер вызова экстренных служб – 112 и сообщила о том, что не может найти дорогу, попросила о помощи.

Сотовая связь помогла в кратчайшие сроки найти грибника. Поисковые работы проводили пожарные 58 пожарной части, полиция. Всего 7 человек, 2 единицы техники.

Спасатели отмечают, что наличие у заблудившегося заряженного мобильного телефона в большинстве случаев обеспечивает успех поисковой операции. Также жизненно необходимо людям, отправляясь в лес, изучить прогноз погоды, маршрут движения, взять с собой запас воды, спички, компас.

Обязательно сообщить родственникам, друзьям, знакомым в какой район, в каком направлении идете, когда планируете вернуться. Важно правильно подобрать одежду для похода в лес. Она должна быть яркой, тогда ее видно издалека. В камуфляже найти человека сложно, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Фото, видео: пресс-служба управления МЧС по Амурской области

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#животные #помощь #происшествия

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