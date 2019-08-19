В Тамбовке сделают современный парк с велодорожкой и тренажерами

В селе Тамбовка в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» собираются благоустроить парк. В месте отдыха появятся фонари, тренажеры и велодорожка.

По условиям контракта, заключенного с ООО ТСК «Востокстроймаркет», уже в текущем году в парке должны установить уличное освещение, асфальтную велодорожку. Кроме того, там появится спортивная площадка с резиновым покрытием и тренажерами. Также в парке установят малые архитектурные формы.

Всего на благоустройство парка выделят более 4,1 миллиона рублей. «В 2019 году в Приамурье продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в 12 муниципальных образованиях. Общая сумма, выделенная для реализации в текущем году муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы" национального проекта"Жилье и городская среда", составляет более 275 миллионов рублей», – сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области.