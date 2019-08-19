В Благовещенском районе водитель задел на трассе лошадь, резко выскочившую на дорогу

Амурчане, которым приходится проезжать через село Новотроицкое Благовещенского района, говорят об опасностях, которые поджидают там автомобилистов, особенно в темное время суток и в непогоду. Вдоль дороги без присмотра пасутся кони, которые нередко выходят на проезжую часть, причем в самый неожиданный момент.

После такой встречи избежать серьезных последствий едва удалось жителю Белогорья Илье. Ему часто приходится проезжать мимо Новотроицкого. В воскресенье, 18 августа, около половины 11 вечера, он ехал в сторону Благовещенска, когда с обочины животные выскочили прямо на дорогу.

«Лошади выскочили с полей вдоль дороги и на мою полосу. Я начал обруливать, но зеркалом зацепил лошадку. Предположил, что это был жеребенок, потому что на зеркале разбитом остались клочки рыженькой шерсти и жеребенок был рыженький. С ним все в порядке, дальше ходил себе спокойненько, без проблем», – рассказал мужчина.

А вот железный конь, по подсчетам Ильи, пострадал примерно на 15 тысяч рублей: зеркало заднего вида пришлось менять, на двери царапина. С кого их теперь требовать, пока непонятно.

«Я вызвал ГИБДД, приехали сотрудники, оформили ДТП, с лошадьми ничего делать не стали. Я пытаюсь найти владельцев, сотрудники обещали, что у них есть отдел розыска в таких случаях. Но не знаю, насколько это будет перспективно. Возможно, что хозяева будут отказываться, что это их лошадь. Хочу с администрацией села связаться и обратиться в прокуратуру», – говорит горожанин.

При этом Илья считает, что разгуливающие по дороге лошади, создают аварийную ситуацию. Об этом же говорят и другие автомобилисты.

«В последние недели три стал часто видеть возле дороги и прямо на проезжей части лошадей. И проблема в том, что эти лошади там ходят постоянно – в туман, дождь. Постоянно аварийная ситуация, особенно сейчас погода такая, там низинки, туман, а они стоят поперек дороги возле поворота очень часто. Я лично звонил в дежурку часов за 18 до происшествия, что стояли поперек дороги. И мои друзья неоднократно видели их», – предупреждает мужчина.

«Живем в селе Белогорье, и часто приходится ездить в Благовещенск по вечерам. Дорога проходит через Новотроицкое. Регулярно там видим лошадей. Бывает, под фонарями стоят, а бывает, и в полной темноте. Знаю много людей, которые чуть не сбивали их», – говорит еще один горожанин, тоже Илья.

В городской полиции, комментируя ситуацию, рассказали, что к ним неоднократно поступали сообщения от жителей Благовещенского района по поводу сельскохозяйственных животных на дороге. Но все, что могут сделать правоохранители по закону, – зафиксировать происходящее, а затем передать материалы в административную комиссию района.

В свою очередь, в администрации Благовещенского района пояснили, что в таких случаях нерадивых хозяев наказывают штрафом. Если, конечно, владельцев удается найти.

«Согласно закону Амурской области 319-ОЗ "Об административной ответственности в Амурской области", установлен ряд правил выпаса и чипирования сельскохозяйственных животных. Если факт правонарушения установлен правоохранительными органами, то материал рассматривается на заседании административной комиссии Благовещенского района. За нарушение установленных норм предусмотрены административные наказания в виде штрафов от 500 до 30 000 рублей. Административная комиссия районной администрации вправе выписать штраф владельцу чипированных животных. С нечипированными животными возникает проблема по установлению владельцев. К сожалению, процент чипированных животных довольно-таки низок. Владельцам скота стоит помнить о необходимости его регистрации. Идентификацией животных в Амурской области занимается управление ветеринарии Амурской области – с ним должны быть знакомы все владельцы животных», – сообщили в районной администрации.

В управлении ветеринарии также говорят об обязательной регистрации животных, отсутствие которой тоже является административным правонарушении. К примеру, на лошадях должно быть специальное тавро – клеймо.

В ведомстве советуют: увидев на дороге бесхозное животное, по возможности сделать его фото с клеймом. Тогда найти и наказать владельца будет проще. При отсутствии такого клейма, советуют обращаться прямо в муниципалитет, чьи сотрудники вместе с представителями управления проведут работу по розыску владельца животного и обяжут его зарегистрировать.