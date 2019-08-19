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19августа
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сегодня, 17:25 0

Появилось видео задержания в Благовещенске инспектора таможни

Появилось видео задержания в Благовещенске инспектора таможни
Фото: кадр видео

Пресс-служба УФСБ России по Амурской области предоставила ИА «Амур.инфо» видео задержания в Благовещенске инспектора таможни. Мужчину подозревают в получении взятки от одного из граждан путем вымогательства.

В ведомстве пояснили, что задержание было в пятницу, 16 августа, при получении инспектором денежных средств.

Ранее сообщалось о заключении этого инспектора таможни под стражу до 15 октября – такое решение принял суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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#происшествия #таможня

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