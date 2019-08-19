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19августа
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сегодня, 17:11 0

Промсвязьбанк рассказал о будущих финансовых технологиях

В рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни» Промсвязьбанк организовал в Благовещенске круглый стол «Будущее финансовых технологий и цифровая трансформация бизнеса». Основной темой обсуждения стали перспективные финансовые технологии и создание единой экосистемы для малого и среднего бизнеса.

Также в рамках форума была презентована выставка «Бизнес в объективе», в которой приняли участие 20 предпринимателей региона. Это масштабный фотопроект Промсвязьбанка и общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Он направлен на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны.

Проект был запущен летом 2014 года, на текущий момент в нем принимают участие уже более 800 предпринимателей. За время существования проекта банк провел 200 выставок от Владивостока до Калининграда.

В церемонии торжественного открытия приняли участие представители Промсвязьбанка и «Опоры России», а также министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

«Для нас это имиджевый и социальный проект. Промсвязьбанк считает важным оказывать не только финансовую помощь, но использовать свои маркетинговые и пиар-инструменты для продвижения своих клиентов, для оказания им помощи. Поддержка малого бизнеса сегодня заключается в том числе в минимизации прямого контакта клиентов с кредитным учреждением. В век цифровых технологий важно, чтобы было налажено онлайн-сотрудничество», – сказала региональный директор ОО «Благовещенский» ПАО «Промсвязьбанка» Лидия Семина.

«Чтобы клиент тратил время на бизнес, а не на посещение офиса... Предприниматель может уже самостоятельно регистрировать бизнес, отправлять отчетность онлайн, может перечислять заработную плату своим сотрудникам», – прокомментировал начальник отдела развития интернет-банка ПСБ БАНК Александр Королев.

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#бизнес #экономика

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